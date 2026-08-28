Reportaż „Uwalniam się od ciebie” autorstwa Małgorzaty Nabel-Dybaś ze Studia Reporterów Kukułcza 1 znalazł się w finale Konkursu Reportaży Audio 36. Festiwalu Mediów „Człowiek w Zagrożeniu” w Łodzi.

To opowieść o przemocy, której często nie widać. O życiu w relacji, w której strach, kontrola i manipulacja stopniowo odbierają poczucie własnej wartości i sprawczości. „Uwalniam się od ciebie” jest zapisem doświadczeń kobiety uwikłanej w toksyczną relację, ale także próbą odpowiedzi na pytanie, jak odzyskać własne życie.

Małgorzata Nabel-Dybaś pracowała nad tematem przez półtora roku. Historia stała się również punktem wyjścia do realizacji serialu podcastowego „Uwalniam się od ciebie”, poświęconego kobietom doświadczającym przemocy psychicznej i próbującym wyrwać się z toksycznych związków.

Reportaż zrealizował Łukasz Zalewski.

Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu” organizowany jest w Łodzi od 1990 roku. To jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń poświęconych dokumentowi i reportażowi. W ramach festiwalu prezentowane i oceniane są filmy dokumentalne, reportaże telewizyjne oraz reportaże audio podejmujące temat zagrożeń, z jakimi mierzy się współczesny człowiek