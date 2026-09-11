W sobotę (12.09.2026) od rana nie będzie można przejechać m.in. ul. Długą i al. Konstytucji 3 Maja w Zielonej Górze. Ulice zostaną wyłączone z uwagi na winobraniowy korowód, który przejdzie w stronę ul. Wrocławskiej. Przemarsz zacznie się o 12.00, jednak utrudnień należy spodziewać się od godziny 8.00 rano.

Mówi podinsp. Katarzyna Świerkowska-Teska, szefowa Wydziału Ruchu Drogowego zielonogórskiej policji:

Ruch kołowy będzie przywracany około godziny 17.00, po zakończeniu korowodu.

Z uwagi na sobotnie targowisko przy ul. Owocowej, przepustowość ruchu z ul. Fabrycznej w ul. Moniuszki i Reja będzie zapewniona do godziny 11:45.

W sobotę objazdami pojadą też autobusy MZK. Dotyczy to linii numer 1, 6, 10, 14, 30, 37 i 101. Zawieszona zostanie linia nr 29.