Mieszkańcy Gorzowa rozmawiają o tym, jak powinno zmienić się ich najbliższe otoczenie. W dzielnicach odbywają się spotkania dyskusyjne organizowane w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

To okazja na rozmowę o zgłoszonych pomysłach i możliwościach ich realizacji. Niektóre pomysły łączone są w pakiety, co zwiększa ich szansę na realizacje. Byliśmy na spotkaniu mieszańców Zakanala:

O przebiegu spotkań opowiada nam Alicja Jastrzębska z wydziału konsultacji społecznych i rewitalizacji w gorzowskim magistracie:

W przyszłym tygodniu kolejne spotkania mieszkańców, w tym w kategoriach: ogólnomiejskiej i oświatowej.

Terminarz kolejnych spotkań: