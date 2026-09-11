Mieszkańcy Gorzowa rozmawiają o tym, jak powinno zmienić się ich najbliższe otoczenie. W dzielnicach odbywają się spotkania dyskusyjne organizowane w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.
To okazja na rozmowę o zgłoszonych pomysłach i możliwościach ich realizacji. Niektóre pomysły łączone są w pakiety, co zwiększa ich szansę na realizacje. Byliśmy na spotkaniu mieszańców Zakanala:
O przebiegu spotkań opowiada nam Alicja Jastrzębska z wydziału konsultacji społecznych i rewitalizacji w gorzowskim magistracie:
W przyszłym tygodniu kolejne spotkania mieszkańców, w tym w kategoriach: ogólnomiejskiej i oświatowej.
Terminarz kolejnych spotkań:
- Staszica 14.09. godz. 17:30, ZSO 16, ul. Dunikowskiego 5
- Manhattan 15.09. godz. 17:30, SP 20, ul. Szarych Szeregów 7,
- Kategoria oświatowa 16.09. godz. 17:30, CUW, ul. Wełniany Rynek 18,
- Kategoria ogólnomiejska 17.09. godz. 17:30, CUW, ul. Wełniany Rynek 18,
- Dolinki 21.09. godz. 17.30, SP 9, ul. Nowa 7