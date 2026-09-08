Resort obrony przygotowuje reformę Agencji Uzbrojenia. „Agencja Uzbrojenia 2.0” ma zajmować się nie tylko zakupami sprzętu dla wojska, ale też jego utrzymaniem oraz wspieraniem eksportu polskiego przemysłu zbrojeniowego – zapowiedziała podczas MSPO w Kielcach wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

We wtorek (8 września), podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach, wiceministra obrony zapowiedziała, że na przyszłoroczną edycję targów Ministerstwo Obrony Narodowej wróci z koncepcją „Agencji Uzbrojenia 2.0”, prezentując gotową ustawę.

Jak mówiła, potrzebę reformy widać „na każdym kroku” – zarówno przy wdrażaniu mechanizmu SAFE, jak i przy bieżących zakupach. Podkreśliła, że Agencja Uzbrojenia nie może zajmować się wyłącznie zakupami, bo potrzeby są dziś znacznie szersze: z jednej strony dynamicznie zmieniający się rynek zbrojeniowy, gdzie innowacje pojawiają się niemalże codziennie, a z drugiej – konieczność lepszego połączenia z rynkiem firm i światem nauki.

Wiceministra zwróciła uwagę, że nowa agencja powinna przejąć też kwestię utrzymania sprzętu. Jak wskazała, cena zakupu stanowi zwykle tylko ok. 30 proc. całkowitej wartości danego systemu uzbrojenia, a pozostałe 70 proc. to koszty jego utrzymania w cyklu życia, co – jej zdaniem – powinno być nadzorowane przez jedną instytucję.

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Jak dodała, przy reformie Agencji Uzbrojenia inspirację są czerpane z rozwiązań tureckich, przy czym Polska rozmawia na ten temat również z Kanadą, która przeprowadza obecnie podobną reformę swojej agencji zakupowej.

Wiceszefowa MON: cykl innowacji liczy się w dniach

Wiceminister podkreśliła też tempo zmian technologicznych, wskazując, że o ile ciężki bojowy wóz piechoty PGZ udało się zaprezentować rok po decyzji o jego budowie, o tyle w przypadku technologii dronowych, których rozwój napędza wojna w Ukrainie, cykl innowacji liczy się w dniach.

Działamy w czasach niewojennych, ale już nie do końca pokojowych

– oceniła, dodając, że do tego trzeba dostosować legislację.

Jako kolejną, istotną funkcję nowej Agencji Uzbrojenia wskazała wspieranie eksportu polskiego sprzętu wojskowego – tak, by polskie firmy i gospodarka zarabiały na silnym przemyśle zbrojeniowym, również przy okazji wydarzeń takich jak MSPO.

Agencja Uzbrojenia odpowiada za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP – prowadzi postępowania zakupowe, w tym największe kontrakty modernizacyjne, nadzoruje offset i polonizację technologii, a także utrzymuje stałe przedstawicielstwa za granicą zajmujące się pozyskiwaniem sprzętu. Od czerwca 2026 r. nadzór nad Agencją Uzbrojenia sprawuje Sobkowiak-Czarnecka.

XXXIV edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego potrwa od 8 do 11 września. W wydarzeniu bierze udział ponad 1200 wystawców z 43 państw, w tym 503 firmy z Polski.