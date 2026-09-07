Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu organizuje konferencję dotyczącą zatrudnienia w regionie pod nazwą „Rynek pracy. Nowa era przywództwa”. Placówka zachęca do udziału pracodawców. Termin zgłoszeń upływa 11 września.

Liczba miejsc jest ograniczona. Jak zaznacza dyrektor urzędu Maria Pajdosz jest to spotkanie dla lokalnych firm, przedsiębiorstw i ich liderów. – Zaprosiliśmy specjalistów, którzy między innymi zwrócą uwagę na komunikację i budowanie zaangażowania w pracy – dodaje organizatorka:

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Powiatowego Urząd Pracy w Żaganiu.