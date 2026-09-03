Bardzo cennej i nietypowej zarazem lekcji historii doświadczyli dziś uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej numer 5 w Żaganiu noszącej imię 1. Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka. Placówkę odwiedziła wnuczka legendarnego „Bacy” Karolina Maczek-Skillen.

Potomkini oficera odwiedziła salę tradycji szkoły, gdzie obejrzała ekspozycję i zgromadzone pamiątki nawiązujące do pancernej formacji z czasów wojny. Podczas spotkania z uczniami padało wiele pytań dotyczących życia generała i tego, jaki był na co dzień. – To dla mnie bardzo wyjątkowe spotkanie, bo mogę przybliżyć dzieciom postać dziadka. Cieszy mnie bardzo, że szkoła pielęgnuje pamięć o nim – mówi Karolina Maczek-Skillen: