Żagański Pałac Kultury rozpoczął nabór do Szkoły Talentów. Do sekcji zainteresowań można zapisać dziecko, które ukończyło 7 lat. Propozycja kierowana jest także dla dorosłych. Do wyboru między innymi fotografia, muzyka, astronomia lub sztuka.

Organizatorzy przygotowali już plan spotkań. Jak zaznacza dyrektorka pałacu Karolina Gałązka każdy znajdzie coś dla siebie. – Czekamy na chętnych do tego, aby spełniać pasje i rozwijać zainteresowania – dodaje organizatorka zajęć:

Więcej na temat zapisów znaleźć można na stronie internetowej Żagańskiego Pałacu Kultury.