Trzech specjalistów z Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego udało się na Węgry, by ustalić m.in., kiedy możliwy będzie kolejny transport do Polski osób rannych w wypadku autokaru – przekazał PAP rzecznik WIM Mariusz Gierej.

Jak poinformował PAP Gierej, na terytorium Węgier udał się wydzielony zespół trzech lekarzy wojskowych WIM-PIB, uczestniczących w rozwijaniu zdolności Special Operations Surgical Team – SOST, w celu przeprowadzenia operacji medycznej związanej z wypadkiem polskiego autokaru i hospitalizacją rannych obywateli Polski.

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Zadaniem zespołu – zaznaczył rzecznik Instytutu – jest „specjalistyczna ocena stanu rannych i dotychczasowego przebiegu leczenia, określenie warunków ich bezpiecznego transportu, przygotowanie planu dalszego leczenia po powrocie do Polski – w tym, w przypadkach uzasadnionych klinicznie, w WIM-PIB – oraz zaplanowanie i koordynacja medyczna ich ewakuacji po osiągnięciu zdolności do transportu”.

Trzech dodatkowych polskich lekarzy

W skład zespołu weszli lekarze wojskowi ze specjalnościami – anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowa, ortopedia i traumatologia, neurochirurgia. O wysłaniu na Węgry trzech dodatkowych polskich lekarzy jako pierwsze informowało RMF24.

W środę kolejnych 12 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostało przetransportowanych do szpitali w Rzeszowie. Transport pierwszej grupy Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech odbył się w poniedziałek. Na pokładzie samolotu znalazło się wtedy 21 osób, z których pięć wymagało dalszej hospitalizacji. Dwie z nich już zostały wypisane do domów.

Wszystkie osoby, które przyleciały do kraju zostały przetransportowane karetkami do rzeszowskich szpitali. Według wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul stan dwunastu pacjentów jest dobry, jednak wymagają oni dalszej hospitalizacji.

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krośnie we współpracy ze stroną węgierską.

W wyniku wypadku śmierć poniosło 12 osób

Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 1 na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Medjugorie (Bośnia i Hercegowina).

W wyniku wypadku śmierć poniosło 12 osób; wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Wszystkie ciała zostały już zidentyfikowane.

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