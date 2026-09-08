Węgierskie ministerstwo spraw zagranicznych nakazało 10 rosyjskim dyplomatom, którzy „prowadzili na terenie Węgier działania, będące zgodnie z konwencją wiedeńską niedopuszczalne dla dyplomatów” opuszczenie kraju – poinformowała we wtorek szefowa tego resortu Anita Orban.

Nie sprecyzowała ona, w jakim czasie Rosjanie mają opuścić Węgry ani charakteru ich działań, choć sformułowanie o prowadzeniu działań niezgodnych z konwencją wiedeńską zazwyczaj oznacza szpiegostwo.

Decyzja ta służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności Węgier. Nie oznacza ona zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Węgry zamierzają kontynuować niezbędny dialog oparty na wzajemnym szacunku i przestrzeganiu zasad

– stwierdzono w wydanym przez węgierskie MSZ oświadczeniu.

Według strony internetowej węgierskiego MSZ, do tej pory akredytowany personel dyplomatyczny ambasady Rosji w Budapeszcie liczył 47 osób.

Rządzący od maja tego roku gabinet Petera Magyara zasadniczo zmienił politykę wobec Rosji w stosunku do tej prowadzonej przez jego poprzednika – Viktora Orbana, która na wielu polach uważana była za prorosyjską. Poprzedni rząd notorycznie dążył do zablokowania bądź spowolnienia unijnych sankcji na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę.

W reakcji na decyzję o wydaleniu swoich dyplomatów rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło, że podejmie stosowne kroki odwetowe, zaznaczając, że odpowiedź Rosji będzie ostra i bolesna dla Węgier.