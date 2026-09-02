Unia Europejska planuje objąć sankcjami kolejnych 1600 osób, firm oraz instytucji Rosji. Chodzi o czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami.

Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas w Wicklow na południe od Dublina, przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw UE:

Prace trwają. Właściwie zaczęliśmy od mniejszej liczby wpisów, ale państwa członkowskie zgłosiły ich jeszcze więcej. Widząc hybrydowe ataki w całej Europie, myślę, że to również sygnał ostrzegawczy dla krajów, które nie były w tej kwestii tak stanowcze, że jeśli chcemy zakończyć tę wojnę, wszyscy musimy zwiększyć nasze wysiłki

– przekazała Kallas.

Nowe sankcje mają być wymierzone przede wszystkim w przemysł zbrojeniowy. Obecnie na czarnej, unijnej liście jest prawie 3 tysiące osób, firm, instytucji i organizacji.