Po rosyjskim ataku hybrydowym w Lipsku powraca presja na zaostrzenie zasad wydawania wiz turystycznych Rosjanom.

Według niemieckich mediów jeden z podejrzanych o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy uzbrojonym dronem wjechał do Niemiec na włoskiej wizie turystycznej wystawionej w konsulacie na Białorusi.

Grupa krajów, w tym Polska, forsowała kilka miesięcy temu w Unii pomysł ograniczenia wiz turystycznych dla Rosjan, ale nie było na to jednomyślnej zgody.

Informacje z Niemiec skomentowała szefowa unijnej dyplomacji:

Jeśli to prawda, to jasno pokazuje, że ci, którzy nam szkodzą, wykorzystają wizy, by dostać się do Unii Europejskiej

– powiedziała Kaja Kallas.

O zaostrzenie wydawania wiz turystycznych apelowało w czerwcu 11 krajów, w tym Polska. Argumentowały, że rośnie liczba rosyjskich turystów w europejskich kurortach, w czasie, gdy Rosja bombarduje Ukrainę.

Na ograniczenie zasad nie chciały się wtedy zgodzić Francja, Włochy i Hiszpania.

„Mam nadzieję, że to przekona państwa członkowskie, które sprzeciwiały się dalszym ograniczeniom wizowym, że nasze bezpieczeństwo jest zagrożone” – dodała szefowa unijnej dyplomacji.

Z niedawno opublikowanych danych wynika, że najwięcej wiz turystycznych Rosjanom przyznają Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja. Polska i kraje bałtyckie prawie w ogóle.