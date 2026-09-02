„Zagrożenie ze strony Rosji rośnie, NATO pozostaje czujne” – w ten sposób sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego skomentował doniesienia z Niemiec. Władze w Berlinie ogłosiły, że za atakiem hybrydowym z uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku stała Rosja.

– Przykładów rosyjskich ataków hybrydowych w Europie jest wiele – podkreślił Mark Rutte, który rozmawiał na ten temat z przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen:

Zagrożenia ze strony Rosji są oczywiste i pracujemy w NATO bez wytchnienia, aby zapewnić gotowość do ochrony naszych obywateli. Jeśli Rosja sądzi, że to zagrożenie nas podzieli lub że zniechęci nas do wspierania Ukrainy, to jest w błędzie. Nasza jedność jest niezachwiana. Nasze poparcie dla Ukrainy jest jednoznaczne

– powiedział Rutte.

Przewodnicząca Komisji zapowiedziała z kolei, że rosnąć będzie też presja na Rosję, poprzez unijne sankcje, aby zaprzestała ataków hybrydowych w Europie i zakończyła bombardowanie Ukrainy.