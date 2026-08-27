Słubice otrzymają dzisiaj z urzędu wojewódzkiego promesę i podpisaną umowę na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej. Ponad 2,5 miliona złotych przeznaczonych będzie m.in. na rozbudowę magazynu przeciwpowodziowego.

– Kupujemy również nowy sprzęt do obrony cywilnej, który musi być przechowywany w odpowiednich warunkach. A nasz magazyn OC obecnie spełnia je warunkowo – mówi Sylwia Szary z urzędu miejskiego w Słubicach.

W magazynie OC w Słubicach są już agregaty prądotwórcze, koparko-ładowarka i defibrylatory.