Pierwszy zespól SKM-u Zastalu Zielona Góra pokonał Kangoo Basket Gorzów 75-55 w ostatnim meczu międzynarodowego turnieju koszykarskiego, który od piątku trwał w Zielonej Górze. Do przerwy mecz był wyrównany, w II połowie dużo lepsi byli Zielonogórzanie. Trenerzy obu ekip tak ocenili dzisiejszy pojedynek:
Mateusz Kruczyński – trener SKM-u:
Oskar Brodziuk – szkoleniowiec Kangoo Basket:
Cały turniej wygrał zespół USA Select złożony z amerykańskich graczy szukających pracy w europejskich klubach. Pierwszy zespół SKMu zajął drugie miejsce, a trzecie były Orły Wrocław. Na 4 miejscu uplasował się SKM II Zastal, a Kangoo basket Gorzów bez zwycięstwa zajęły ostatnią pozycję.
Wyniki meczów:
I dzień:
USA Select – Orły Wrocław 114-68
SKM I – SKM II 112-76
Orły Wrocław – Kangoo Basket 137-67
SKM I – USA Select 63-99
II dzień:
Orły Wrocław – SKM II 118-47
SKM I – Orły – 75-71
USA – Kangoo 92-75
III dzień:
SKM II – Kangoo 75-33
SKM II – USA Select 74-103
SKM I – Kangoo 75-55.