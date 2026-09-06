Pierwszy zespól SKM-u Zastalu Zielona Góra pokonał Kangoo Basket Gorzów 75-55 w ostatnim meczu międzynarodowego turnieju koszykarskiego, który od piątku trwał w Zielonej Górze. Do przerwy mecz był wyrównany, w II połowie dużo lepsi byli Zielonogórzanie. Trenerzy obu ekip tak ocenili dzisiejszy pojedynek:

Mateusz Kruczyński – trener SKM-u:

Oskar Brodziuk – szkoleniowiec Kangoo Basket:

Cały turniej wygrał zespół USA Select złożony z amerykańskich graczy szukających pracy w europejskich klubach. Pierwszy zespół SKMu zajął drugie miejsce, a trzecie były Orły Wrocław. Na 4 miejscu uplasował się SKM II Zastal, a Kangoo basket Gorzów bez zwycięstwa zajęły ostatnią pozycję.

Wyniki meczów:

I dzień:

USA Select – Orły Wrocław 114-68

SKM I – SKM II 112-76

Orły Wrocław – Kangoo Basket 137-67

SKM I – USA Select 63-99

II dzień:

Orły Wrocław – SKM II 118-47

SKM I – Orły – 75-71

USA – Kangoo 92-75

III dzień:

SKM II – Kangoo 75-33

SKM II – USA Select 74-103

SKM I – Kangoo 75-55.