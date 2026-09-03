W Słubicach rozpoczyna się przebudowa i rewitalizacja ulicy Kochanowskiego. To spore utrudnienie dla kierowców, ale i mieszkańców, bo parking przy ulicy został czasowo wyłączony z użytkowania. Teren jest wykorzystany na potrzeby organizacji zaplecza budowy.

– To ważna ulica. Dostaniemy się nią z centrum miasta do SOSiR-u. W tym przypadku prace obejmują też zagospodarowanie okolicy – mówi Marzena Słodownik, burmistrzyni Słubic.

Całość prac kosztować będzie 5,2 mln złotych, a pieniądze pochodzą z budżetu Słubic. Inwestycja ma się zakończyć w grudniu 2027 roku.