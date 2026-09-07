Zakończyła się termomodernizacja budynku filii żarskiego przedszkola Bajka przy ulicy Częstochowskiej. Magistrat otrzymał na wykonanie prac dofinansowanie. Koszt zadania to ponad 2 miliony złotych.

Zakończone roboty mają poprawić efektywność energetyczną obiektu oraz zwiększyć komfort przebywania w przedszkolu dzieci i personelu. Jak wylicza burmistrz Żar Edyta Gajda w ramach prac wymienione zostały wszystkie grzejniki. – Zmodernizowano także instalację elektryczną włącznie z nowym oświetleniem wewnątrz – dodaje włodarz miasta:

Dodajmy, że do placówki uczęszcza ponad 100 dzieci.