Piotr Haładus został trenerem drugoligowej drużyny siatkarzy Stowarzyszenia AS Słubice.
Były zawodnik i trener drugoligowego zespołu Orła Międzyrzecz przyznał, że propozycja powrotu do pracy szkoleniowej była dla niego pewnym zaskoczeniem.
Piotr Haładus został trenerem drugoligowej drużyny siatkarzy Stowarzyszenia AS Słubice.
Były zawodnik i trener drugoligowego zespołu Orła Międzyrzecz przyznał, że propozycja powrotu do pracy szkoleniowej była dla niego pewnym zaskoczeniem.
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