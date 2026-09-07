Czy na gorzowskiej akademii będzie można wkrótce studiować farmację? O planach uczelni mówiła w Radiu Gorzów rektor prof. Elżbieta Skorupska – Raczyńska. Byłaby to kolejna nowość na wydziale nauk o zdrowiu.

Rektor podkreśliła, że aby kształcić farmaceutów uczelnia musi sprawdzić swoje możliwości:

Dotąd w przypadku gorzowskiej akademii mówiło się o powołaniu kierunku lekarskiego. Zdaniem prof. Elżbiety Skorupskiej – Raczyńskiej obecnie uczelnia nie ma do tego możliwości. Akademia w Gorzowie własnymi siłami utworzyła prawo. Rektor przypomniała, że w Zielonej Górze na ten kierunek uniwersytet dostał od władz miasta wsparcie w wysokości 10 mln zł.W Gorzowie uczelnia musiała sobie poradzić sama. W przypadku kierunku lekarskiego to niemożliwe, bo wymagania są o wiele większe:

Obecnie na wydziale nauk o zdrowiu można studiować pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, analitykę medyczną i dietetykę.