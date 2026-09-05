Pokazy sportowe, prezentacje gorzowskich klubów i liczne atrakcje dla mieszkańców – tak wyglądało tegoroczne Sportowe Pożegnanie Wakacji w Gorzowie.

– To kolejna edycja wydarzenia – mówi Halina Kunicka, główna organizatorka.

Mieszkańcy Gorzowa mogli poznać ofertę kilkunastu klubów sportowych oraz spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach. Organizatorzy przygotowali także sportowe wyzwania, pokazy artystyczne, występy na scenie oraz loterię z nagrodami.

– To dla nas ważne wydarzenie – przyznają Monika Chrobot z Admiry i Izabela Przybylska, trenerka Flying Angels.

Mieszkańcy licznie przybyli do centrum, by poznać ofertę klubów. Jak mówi jedna z gorzowianek, takich wydarzeń powinno być więcej:

Teraz, po wakacjach, gorzowskie kluby rozpoczynają kolejny sezon i już wkrótce będzie można dołączyć do regularnych treningów.