Pan Jacek Stankiewicz został pierwszym finalistą Sobotniego Konkursu Sportowego we wrześniu. Kolejne eliminacje 12 i 19 września, a finał tydzień później. Fundatorem głównej nagrody jest nowosolska firma Ekolbud – producent hal stalowych i wiat dla przemysłu i rolnictwa

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (5.09):

1. Który z polskich trenerów tenisa stołowego pracuje w Kazachstanie?

A. Marcin Kusiński, B. Bartosz Such, C. Leszek Kucharski

Odp. B – Bartosz Such

2. Od kiedy Sebastian Świderski pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej?

A. 2020, B. 2021, C. 2022

Odp. B – Od 2021 roku.

3. Co łączy żużlowca Falubazu Zielona Góra Damiana Ratajczaka i wielokrotnego medalistę mistrzostw Polski w skokach przez przeszkody Jarosława Skrzyczyńskiego?

A. są spokrewnieni, B. chodzili do tej samej szkoły, C. są sąsiadami

Odp. C – są sąsiadami mieszkają w Krzepielowie

4. W austriackim Wiener Neustadt urodził się jeden z najwybitniejszych sportowców Austrii. Który?

A. kierowca formuły 1 Niki Lauda, B. mistrz świata w tenisie stołowym Werner Schlager, C. multimedalista olimpijski i zdobywca medali mistrzostw świata skoczek narciarski Andreas Goldberger

Odp. B – Werner Schlager urodził się 28 września 1972 roku, a w 2003 roku w Paryżu zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata.

5. Który z byłych zielonogórskich kolarzy startował najwięcej razy w Tour de Pologne?

A. Piotr Konwa, B. Andrzej Jagiełowicz, C. Jacek Skrypnik

Odp. B – Andrzej Jagiełowicz – 3 razy, Jacek Skrypnik 2, Piotr Konwa 1. 23. Która z siatkarek reprezentacji Polski urodziła się na Węgrzech?

6. Ile minut czystej gry trwa mecz piłki wodnej?

A. 32, B. 36, C. 40

Odp. A – 32 minuty. Mecz składa się z czterech kwadransów, z których każdy trwa 8 minut, co łącznie daje 32 minuty czystej gry. Jednak czas trwania meczu może się wydłużyć z powodu różnych czynników, takich jak przerwy czy kontuzje.

7. Kto jest najwyższym zawodnikiem w historii polskiej siatkówki?

A. Marcin Nowak, B. Bartłomiej Lemański, C. Kevin Sasak

Odp. B – Bartłomiej Lemański ma 217 cm wzrostu.

Ranking finalistów:

14 – Grzegorz Zapytowski

13 – Arkadiusz Kirchner

12,5 – Artur Czernicki

9,5 – Marek Stachowiak

9 – Jacek Stankiewicz

8 – Daniel Szymański

5 – Marek Lasota

3,5 – Jacek Biereśniewicz

2 – Daniel Kuczak

1,5 – Daniel Piejko