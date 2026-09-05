Pan Jacek Stankiewicz został pierwszym finalistą Sobotniego Konkursu Sportowego we wrześniu. Kolejne eliminacje 12 i 19 września, a finał tydzień później. Fundatorem głównej nagrody jest nowosolska firma Ekolbud – producent hal stalowych i wiat dla przemysłu i rolnictwa
A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (5.09):
1. Który z polskich trenerów tenisa stołowego pracuje w Kazachstanie?
A. Marcin Kusiński, B. Bartosz Such, C. Leszek Kucharski
Odp. B – Bartosz Such
2. Od kiedy Sebastian Świderski pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej?
A. 2020, B. 2021, C. 2022
Odp. B – Od 2021 roku.
3. Co łączy żużlowca Falubazu Zielona Góra Damiana Ratajczaka i wielokrotnego medalistę mistrzostw Polski w skokach przez przeszkody Jarosława Skrzyczyńskiego?
A. są spokrewnieni, B. chodzili do tej samej szkoły, C. są sąsiadami
Odp. C – są sąsiadami mieszkają w Krzepielowie
4. W austriackim Wiener Neustadt urodził się jeden z najwybitniejszych sportowców Austrii. Który?
A. kierowca formuły 1 Niki Lauda, B. mistrz świata w tenisie stołowym Werner Schlager, C. multimedalista olimpijski i zdobywca medali mistrzostw świata skoczek narciarski Andreas Goldberger
Odp. B – Werner Schlager urodził się 28 września 1972 roku, a w 2003 roku w Paryżu zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata.
5. Który z byłych zielonogórskich kolarzy startował najwięcej razy w Tour de Pologne?
A. Piotr Konwa, B. Andrzej Jagiełowicz, C. Jacek Skrypnik
Odp. B – Andrzej Jagiełowicz – 3 razy, Jacek Skrypnik 2, Piotr Konwa 1. 23. Która z siatkarek reprezentacji Polski urodziła się na Węgrzech?
6. Ile minut czystej gry trwa mecz piłki wodnej?
A. 32, B. 36, C. 40
Odp. A – 32 minuty. Mecz składa się z czterech kwadransów, z których każdy trwa 8 minut, co łącznie daje 32 minuty czystej gry. Jednak czas trwania meczu może się wydłużyć z powodu różnych czynników, takich jak przerwy czy kontuzje.
7. Kto jest najwyższym zawodnikiem w historii polskiej siatkówki?
A. Marcin Nowak, B. Bartłomiej Lemański, C. Kevin Sasak
Odp. B – Bartłomiej Lemański ma 217 cm wzrostu.
Ranking finalistów:
14 – Grzegorz Zapytowski
13 – Arkadiusz Kirchner
12,5 – Artur Czernicki
9,5 – Marek Stachowiak
9 – Jacek Stankiewicz
8 – Daniel Szymański
5 – Marek Lasota
3,5 – Jacek Biereśniewicz
2 – Daniel Kuczak
1,5 – Daniel Piejko