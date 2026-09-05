Falubaz Zielona Góra zapewnił sobie w piątkowy wieczór utrzymanie w PGE ekstralidze na kolejny sezon.

Po ciężkim sezonie z wieloma problemami organizacyjnymi, kontuzjami czy słabą formą liderów oraz zmianą trenera zespół Marka Mroza uratował ligę zdobywając 43 punkty. Uratowało to wielkie wydatki na możliwe 4 dodatkowe mecze o utrzymanie, które miały kosztować około 2 milionów.

Po meczu w rozmowach z zawodnikami i trenerem czuć było wielką ulgę.

Marek Mróz – prowadzący zespół mówił tak:

Jednym z bohaterów Falubazu był wczoraj Andrzej Lebiediew – źle pojechał w I biegu, ale potem wygrał 3 kolejne, a przed ostatnim…zeszło z niego ciśnienie:

Zawiódł wczoraj – podobnie jak w I meczu ze Stalą – Damian Ratajczak i przyznawał to ze smutkiem: