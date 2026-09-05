Dotacja w wysokości 750 tysięcy złotych jest początkiem przywracania świetności parkowi pałacowemu w Trzebiechowie. Do tej pory gmina starała się przede wszystkim zadbać o okazały pałac w którym działa szkoła.

– Teraz, gdy dużą część prac remontowych w pałacu zakończyliśmy, możemy zacząć prace w parku – mówi Izabella Staszak, wójt gminy Trzebiechów.

Park przy pałacu w Trzebiechowie ma około 14 hektarów. W inwentaryzacji drzewostanu przeprowadzonej 35 lat temu wyszczególniono na terenie parku blisko 1500 drzew, reprezentujących 47 gatunków.