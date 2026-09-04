Żużlowcy Gezet Stali Gorzów pokonali na własnym torze ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra 47:43 w rewanżowym meczu fazy play-down o miejsca 5-6 w PGE Ekstralidze. W dwumeczu lepsi okazali się zielonogórzanie 91:89, którzy przyjechali bronić do Gorzowa sześciopunktowej przewagi z pierwszego spotkania. Falubaz zajął ostatecznie 6. miejsce w rozgrywkach.

Zawody rozpoczęły się z ponad godzinnym opóźnieniem. W Gorzowie padało i dopiero jak deszcz ustał to ściągnięto z toru plandekę, która wcześniej zabezpieczała nawierzchnię. Bieg inauguracyjny dla Zielonogórzan, który lepiej wystartowali i dowieźli do mety podwójne zwycięstwo. Para Dominik Kubera-Leon Madsen nie dała szans Pawłowi Przedpełskiemu oraz Mathiasowi Pollestadowi.

W wyścigu młodzieżowców Adam Bednar próbował „ukraść” strat i dotknął taśmy, za co został wykluczony z powtórki. W drugiej odsłonie zwyciężył Oskar Paluch, który minął na trasie swojego imiennika Hurysza. Stawkę zamknął Damian Ratajczak. Remis 3:3, natomiast w meczu 8:4 prowadził Falubaz.

Gorzowianie wyrównali stan rywalizacji w trzeciej gonitwie. Najlepiej ze startu wyszli Anders Thomsen i Charles Wright, zostawiając za plecami Andrzeja Lebiediewa oraz Mitchella McDiarmida. Było 9:9.

Następnie Stal wyszła na prowadznie. Para Paluch-Kordun świetnie wystartowała i zostawiła w pokonanym polu Przemysława Pawlickiego oraz Ratajczaka. Po I serii startów było 14:10 dla Gorzowian. Falubazowi została już tylko dwupunktowa przewaga z pierwszego meczu.

Piąty bieg na remis. Od początku prowadził Kubera, za nim Wright i Pollestad. Stawkę zamknął wolny tego dnia Pawlicki. Było 17:13.

Stal powiększyła przewagę podwójnym zwycięstwem w szóstym wyścigu. Świetnie wystartował Hurysz, ale niedługo później wyprzedzili go Bednar i Thomsen. Junior Falubazu spadł na czwartą pozycję, a punkt dla Zielonogórzan dowiózł Madsen. Stal prowadziła już 22:14, a w dwumeczu 64:62.

Siódma gonitwa na remis. Wygrał Lebiediew, za nim Gorzowianie – Przedpełski i Kordun, stawkę znów zamknął Hurysz, który był wolny na dystansie. Po II seriach startów było 25:17 dla Stali, zaś w dwumeczu Gorzowianie prowadzili 67:65.

Ósmy bieg również zakończył się podziałem punktów. Wygrał Thomsen, za nim Zielonogórzanie – Pawlicki i Kubera, a ostatni był Paluch. Było 28:20.

Zielonogórzanie złapali trochę „tlenu” w dziewiątym wyścigu. Kubera pojechał jako rezerwa taktyczna za McDiarmida i wygrał podwójnie z Madsenem, pokonując Przedpełskiego i Korduna. Przewaga Stali stopniała do stanu 29:25, w dwumeczu zaś na prowadzenie wrócili Zielonogórzanie – 73:71.

Dziesiąty bieg na remis. Wygrał Lebiediew, za nim Gorzowianie – Wright i Pollestad, ostatni był wolny Ratajczak. Po III seriach startów w meczu było 32:28, ale w dwumeczu +2 dla Falubazu.

Zielonogórzanie wygrali podwójnie jedenastą gonitwę, doprowadzając w meczu do remisu po 33. Madsen z Pawlickim uporali się z Wrightem i Przedpełskim.

Ważny był dwunasty bieg, przed którym na „papierze” można było spodziewać się podwójnego zwycięstwa Gorzowian. Ze startu świetnie ruszył Bednarz, jednak został na nim Paluch. Parę Stali rozdzielili Hurysz i McDiarmid. Był remis 36:36.

Równie istotna dla losów dwumeczu była trzynasta gonitwa, bo w niej spotkały się dwie bardzo mocne pary. Ostatecznie wygrał Lebiediew, przed Thomsenem, Kuberą i Bednarem. Przed biegami nominowanymi w lepszej sytuacji byli Zielonogórzanie, którzy prowadzili w meczu 40:38, a w całej rywalizacji 88:80.

Falubaz potrzebował tylko 2 punktów w czternastym biegu i cel zrealizował. Stal wygrała 4:2, bo wygrał Bednar, a trzeci dojechał Paluch, jednak te bardzo cenne 2 „oczka” dowiózł do mety Madsen. Ostatni przyjechał Pawlicki. Było po 42 i Falubaz mógł już cieszyć się z pozostania w PGE Ekstralidze. Stali pozostała walka o siódme miejsce w Włókniarzem Częstochowa, który wyraźnie przegrał rywalizację w drugiej parze z GKM-em Grudziądz.

Punkty dla Stali: Przedpełski 4, Kordun 3+2, Chatłas ns, Wright 9+2, Thomsen 13+1, Paluch 7, Bednar 9, Pollestad 2+2.

Dla Falubazu: Madsen 10+2, McDiarmid 1+1, Kubera 11+1 (6), Pawlicki 5+1, Lebiediew 11, Ratajczak 1, Hurysz 4, Pedersen ns.