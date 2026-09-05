Nad zalewem w Świdnicy trwa IX Winobraniowy Zlot Motocyklowy. Dla uczestników przygotowano koncerty i atrakcje takie jak rzut kaloszem oraz konkurs na najgłośniejszy wydech. Na wydarzeniu prowadzona jest również zbiórka charytatywna.

Jak mówi Mariusz Kubiczek, organizator z grupy Moto Zielona Góra, każdy znajdzie coś dla siebie:

Na zlot przyjeżdżają osoby z różnych miejsc i wymieniają się doświadczeniami, podkreśla Mariusz Kubiczek:

Swoimi wrażeniami dzielą się uczestnicy:

Atrakcje na zlocie zaplanowane są do godziny 23.