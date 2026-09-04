Zwłoki operatora filmowego zabezpieczone do sekcji. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

Wczoraj wieczorem w okolicy jeziora Krzywe w gminie Lubniewice zostały odnalezione zwłoki 56-letniego Witolda Płóciennika, który zaginął kilka dni wcześniej. Sprawą obecnie zajmuje się prokuratura, a śledztwo prowadzone będzie pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci – mówi Mariola Wojciechowska Grześkowiak, rzecznik prokuratury Okręgowej w Gorzowie.

Do zbadania sprawy powołany został biegły z dziedziny medycyny sądowej, a zwłoki zabezpieczono do sekcji – dodaje prokurator.

Przypomnijmy: 56-latek był operatorem filmowym, który w lubuskim miał kręcić kolejny serial. Mężczyzna ostatni raz był widziany w minioną sobotę i od tamtej pory trwała akcja poszukiwawcza.