Bachus przejmie dziś władzę w Winnym Grodzie. Oficjalna inauguracja Dni Zielonej Góry odbędzie się wieczorem na głównej scenie Winobrania na Placu Powstańców Wielkopolskich. Tradycyjnie prezydent miasta przekaże Bachusowi klucz do bram Zielonej Góry.

W tym roku nie będzie to jednak takie proste – zapowiadał dziś w studiu winobraniowym Radia Zielona Góra prezydent Marcin Pabierowski:

Tuż po przekazaniu klucza do bram Zielonej Góry – na głównej scenie zagra Orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej pod batutą Rafała Kłoczki. Początek oficjalnej części o 20:30. Wcześniej mieszkańców i gości czeka popołudnie pełne wydarzeń i koncertów:

Winobranie potrwa do 13 września. Program wydarzeń jest dostępny między innymi na stronie internetowej Radia Zielona Góra.