Gościem Sławomira Kordyjalika jest Anna Chinalska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Anna Chinalska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
Pan Jacek Stankiewicz został pierwszym finalistą Sobotniego Konkursu Sportowego we wrześniu. Kolejne eliminacje 12 i 19 września, a finał tydzień...
Specjalni wysłannicy Białego Domu zawiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju - zapowiada prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i...
W Salonie Wystaw Artystycznych imienia Jana Stanisława Antosza dziś wernisaż wystawy prac Dariusza Kamysa. Żarski Dom Kultury zaprasza na otwarcie...
Po wakacyjnej przerwie powraca II Festiwal Muzyczny Katedra 2026. We wrześniu w ramach tego festiwalu usłyszymy łącznie trzy koncerty. Pierwszy...
Jutro w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Iłowej odbędzie się jeden z dwóch zaplanowanych wrześniowych koncertów. Będzie to już...
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego złożył mandat radnego. Nazwisko Czesława Hołołuba wymienianie jest w kontekście zarzutów o ustawianie egzaminów na prawo...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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