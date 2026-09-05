Czy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości przyniesie trwałe zmiany na scenie politycznej? Na ten temat rozmawiali goście Forum Radia Zachód.

Kilka tygodni temu kilkudziesięciu zwolenników Mateusza Morawieckiego opuściło PiS i utworzyło swój klub parlamentarny. Poseł Jerzy Materna z PiS mówi, że to strata dla jego ugrupowania:

Posłanka Maja Nowa z Polski 2050 twierdzi, że rozłam PiS oznacza koniec Zjednoczonej Prawicy:

Także posłanka Katarzyna Osos z Koalicji Obywatelskiej zwraca uwagę na ambicje polityczne liderów prawicy:

Podobnego zdania jest senator Wadim Tyszkiewicz z Nowej Polski:

Kilka tygodni temu formacja Rozwój Plus byłego premiera notowała nawet kilkunastoprocentowe poparcie w sondażach. Obecnie jest na progu decydującym o parlamentarnej przyszłości.