Oficjalnie zakończyła się termodernizacja budynku pogotowia znajdującego się przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Gorzowie.

W ramach inwestycji przeprowadzono nie tylko remont wewnątrz całego obiektu, ale także na zewnątrz – mówi Andrzej Szmit, dyrektor dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Jak podkreślił marszałek Województwa Lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski: lepszy komfort pracy ratowników to lepsze działanie w niesieniu pomocy pacjentom.

Wartość inwestycji to ponad 3 mln zł, z czego większa część środków to unijne dofinansowanie – dodaje Maciej Siwicki, wicewojewoda lubuski.

Ostatni remont gorzowskiej stacji pogotowia miał miejsce około 20 lat temu.