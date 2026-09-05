Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego złożył mandat radnego. Nazwisko Czesława Hołołuba wymienianie jest w kontekście zarzutów o ustawianie egzaminów na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.

– Na sesji, która odbędzie się na początku przyszłego tygodnia formalnie te decyzje zostaną zatwierdzone przed radę – mówi Tadeusz Pająk, starosta zielonogórski.

Zwolnione w Radzie Powiatu Zielonogórskiego miejsce, decyzją komisarza wyborczego, zajmie Mariola Odwarzna. To lokalna działaczka społeczna. Jest dyrektorką jednego z sulechowskich przedszkoli.