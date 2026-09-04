12 września meczem w Nowym Targu, unihokeiści Lokomotivu Czerwieńsk rozpoczną sezon 2026/27 w ekstralidze.

W drużynie beniaminka sporo zmian, a zespół ma już za sobą mecze kontrolne w Czechach. Mówi Marcin Bałdyga – szkoleniowiec Lokomotivu: