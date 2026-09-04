12 września meczem w Nowym Targu, unihokeiści Lokomotivu Czerwieńsk rozpoczną sezon 2026/27 w ekstralidze.
W drużynie beniaminka sporo zmian, a zespół ma już za sobą mecze kontrolne w Czechach. Mówi Marcin Bałdyga – szkoleniowiec Lokomotivu:
12 września meczem w Nowym Targu, unihokeiści Lokomotivu Czerwieńsk rozpoczną sezon 2026/27 w ekstralidze.
W drużynie beniaminka sporo zmian, a zespół ma już za sobą mecze kontrolne w Czechach. Mówi Marcin Bałdyga – szkoleniowiec Lokomotivu:
Piłkarze trzecioligowej Odry Skrzynie Zając Bytom Odrzański jutro o godzinie 20 podejmą innego beniaminka ROW Rybnik. Zespół Odry w 6...
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