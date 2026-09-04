Gorzowscy policjanci zatrzymali 38-latka poszukiwanego do odbycia ponad roku więzienia za znęcanie się i groźby. Ze względu na jego kryminalną przeszłość i możliwość posiadania niebezpiecznych przedmiotów, do akcji skierowano kontrterrorystów.

Funkcjonariusze siłowo weszli do jednego z mieszkań na terenie miasta, gdzie zatrzymali mężczyznę oraz 31-latka, który był znajomym poszukiwanego. Dodatkowo, na miejscu zabezpieczono narkotyki m.in. amfetaminę i marihuanę.

Obaj usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi do 10 lat więzienia. 38-latek trafił już do zakładu karnego za wcześniejsze przestępstwa, a wobec młodszego prokurator zastosował dozór.