„Tu liczą się wartości” – pod takim hasłem na terenie pałacu w Bojadłach odbyło się dziś spotkanie i przegląd podmiotów ekonomii społecznej. Mowa o organizacjach, które łączą działalność gospodarczą z realizacją ważnych celów społecznych.

Wydarzenie we współpracy z Fundacją Pałac Bojadła zorganizował Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Mówi jego dyrektorka Agnieszka Krzaczkowska:

W spotkaniu w Bojadłach udział wzięła między innymi Fundacja Drobne Gesty. Mówi Daria Bryla:

O wartości działań społeczników przekonana jest Marlena Kamińska-Rogalska, mieszkanka Zielonej Góry i podopieczna Fundacji Zielona Arteterapia:

Wydarzenie w Bojadłach ROPS zorganizował w ramach projektu „Efekt synergii”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.