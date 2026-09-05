Czekają nas trudne miesiące. Rosja będzie eskalować wojnę na Ukrainie i dokonywać kolejnych aktów dywersji w Europie – ocenia doktor Piotr Pochyły.

Politolog związany z Uniwersytetem Zielonogórskim twierdzi, że Władimir Putin będzie chciał zdobyć Kijów i zakończyć wojnę, zanim Zachód wzmocni się na dobre:

W ostatnim czasie doszło do kilku pożarów w zakładach produkujących sprzęt zbrojeniowy na terenie Polski. Do aktów i prób sabotażu doszło też w Niemczech, między innymi w Lipsku.

Dr Piotr Pochyły był gościem Krzysztofa Baługa w programie „Mija tydzień” (posłuchaj całej rozmowy).