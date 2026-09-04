Siatkarze Sobieskiego Żagań wygrali z Ikarem Legnica 3:1 w swoim pierwszych meczu sparingowym w ramach przygotowań do kolejnego sezonu w II lidze.
Zadowolony z postawy zespołu jest nowy trener żagańskiej ekipy, Marcin Brzeziński:
Siatkarze Sobieskiego Żagań wygrali z Ikarem Legnica 3:1 w swoim pierwszych meczu sparingowym w ramach przygotowań do kolejnego sezonu w II lidze.
Zadowolony z postawy zespołu jest nowy trener żagańskiej ekipy, Marcin Brzeziński:
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