„Baby na motóry” to facebookowa przystań dla kobiet, które przedkładają błoto i szuter nad idealnie gładki asfalt. Grupa stworzona przez Asię Jankowską, Emilię Lendzion-Barszcz i Agnieszkę Maniurską powstała z miłości do off-roadu i kontynuuje tradycję dawnych zlotów forów motocyklowych.

Nie ma znaczenia, czy ktoś jeździ na lekkim hard enduro, uskutecznia turystykę szutrową, czy po prostu robi rundkę „wokół komina” na cięższym sprzęcie — liczy się piach pod kołami! W przeciwieństwie do licznych grup „asfaltowych” tutaj rozmawia się o sprawach typowych dla terenowych wyzwań. Kobiety dzielą się doświadczeniem w doborze ekwipunku i motocykli (co bywa nie lada wyzwaniem, gdy natura nie obdarzyła którejś 190 cm wzrostu), patentami na wygrzebanie maszyny z opresji oraz sposobami na dbanie o urodę w warunkach polowych.

W tym roku dziewczyny przejęły Bronków podczas jubileuszowego, XV Zlotu. Organizatorka spotkania w województwie lubuskim Anna Ślakowska oprowadziła Monikę Bartkowicz-Krzysztof po obozowisku, zdradzając parę sekretów tej wyjątkowej, babskiej ekipy, która zjechała tutaj z najdalszych zakątków Polski!

Realizacja reportażu Łukasz Zalewski.

Prowadzenie audycji Cezary Galek.