W Krośnie Odrzańskim podsumowano projekt „Laboratorium Rejs”. To cykl warsztatów filmowo-muzycznych, które odbywały się nad Odrą. Przy tej okazji uczestnicy poznawali historię poszczególnych miejscowości. W tym roku hasłem projektu jest „Rzeka Odra jako Pamięć”. O szczegółach opowie Szymon Mizera – instruktor filmowy, reżyser, kapitan Statku Kultury.