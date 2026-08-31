Trzeba wyjaśnić interwencje służb porządkowych podczas niedzielnych derbów Ziemi Lubuskiej – mówią władze Zielonej Góry.

Prezydent miasta Marcin Pabierowski zapowiedział, że oczekuje na pisemny raport w sprawie wczorajszych wydarzeń i rozpylenia gazu na trybunie:

Miasto jest gotowe do sprzedaży akcji Falubazu – zaznaczył Marcin Pabierowski. Prezydent Zielonej Góry wziął udział w spotkaniu akcjonariuszy:

W niedzielę (30.08.2026) Falubaz Zielona Góra pokonał na własnym torze Stal Gorzów 48-42 w I meczu o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Mecz dwa razy mecz był przerwany – po odpaleniu pirotechniki przez kibiców i po starciu kibiców ze służbami porządkowymi.

Marcin Pabierowski był gościem Rozmowy o 9.00.