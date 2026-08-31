16 nowych autobusów, w tym cztery duże, zacznie od jutra kursować po powiecie krośnieńskim. Krosno Odrzańskie wraz z pozostałymi gminami powiatu i starostwem powiatowym powołało do życia związek transportowy, dzięki któremu sięgnęło po dofinansowania na zakup nowych pojazdów.

– Przewozy zleciliśmy spółce PKS Zielona Góra – mówi burmistrz Krosna Odrzańskiego Grzegorz Garczyński:

Umowę z PKS-em związek samorządów podpisał na rok, ale pierwsze cztery miesiące będą traktowane jako pilotaż. – Czekamy na odzew i uwagi mieszkańców – tłumaczy starosta powiatu krośnieńskiego Anna Januszkiewicz:

– Od września autobusy będą dojeżdżać do ponad 100 miejscowości na terenie powiatu – mówi Michał Frybel, prezes PKS Zielona Góra:

Zarówno autobusy należące do PKS, jak i te zakupione przez związek powiatowo-gminny, będą kursować w jednolitym systemie. Pasażerowie za bilet zapłacą tyle samo bez względu na oznaczenie pojazdu.