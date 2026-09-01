Chętnych sporo, ale na razie nie ma miejsc – takie informacje płyną z zielonogórskiej policji, która z początkiem sierpnia 2026 wstrzymała rekrutację do jednostki. W tej chwili w garnizonie jest 455 etatów i wszystkie są zapełnione.

Mówi młodszy aspirant Anna Baran, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze:

Przyjmowanie dokumentów jest wstrzymane do 1 listopada 2026. Kandydaci do służby w policji mogą jednak przygotowywać się do testu sprawnościowego podczas cotygodniowych ćwiczeń:

Dodajmy, że do jesieni dokumentów nie przyjmują także inne lubuskie jednostki, np. Żaganiu, w Żarach, w Nowej Soli czy Świebodzinie.