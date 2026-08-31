Zarząd Zielonogórskiego Klubu Żużlowego SSA wydał w poniedziałek oświadczenie w sprawie wydarzeń na trybunach podczas niedzielnego meczu PGE Ekstraligi pomiędzy Stelmetem Falubazem Zielona Góra a Gezet Stalą Gorzów.

Treść oświadczenia:

W związku z incydentami, do których doszło na trybunach stadionu przy W69 podczas meczu XV rundy PGE Ekstraligi, Zarząd ZKŻ SSA pragnie stanowczo odnieść się do zaistniałej sytuacji.

Podczas spotkania miały miejsce zdarzenia, które doprowadziły do napięć i niedopuszczalnych starć między pracownikami służb ochrony a częścią osób obecnych na trybunach. Jako organizator imprezy masowej, dla którego absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo, nie przechodzimy obok tych wydarzeń obojętnie.

W związku z tym informujemy, że:

– wymagamy szczegółowego raportu oraz pełnych wyjaśnień, dotyczących wczorajszych interwencji od firmy zabezpieczającej imprezę masową, aby zweryfikować, czy procedury bezpieczeństwa i reakcje pracowników ochrony były adekwatne do zaistniałej sytuacji.

– rozpoczynamy dokładną analizę zapisu z kamer monitoringu, aby na tej podstawie wyciągnąć surowe konsekwencje wobec wszystkich osób – niezależnie od tego, po której stronie leży wina – których zachowanie naruszyło regulamin imprezy masowej i doprowadziło do eskalacji napięcia.

– najmocniej przepraszamy wszystkich Kibiców, w szczególności rodziny z dziećmi, którzy w wyniku tych incydentów poczuli się zagrożeni.

Stadion W69 to ważne miejsce dla tysięcy zielonogórzan. Przez cały sezon pracujemy nad tym, aby mecze naszej drużyny były świętem sportu, ale przede wszystkim wydarzeniem bezpiecznym.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.

Zarząd ZKŻ SSA Zielona Góra