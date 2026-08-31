Czarni Drągowina wygrali na wyjeździe 4:2 z KP Świdnica w hitowym meczu 4 kolejki zielonogórskiej klasy okręgowej. Popis dał Adam Wójcik, który zanotował hat-tricka.

Było to spotkanie kolejki, gdyż naprzeciwko siebie stanęły dwa zespoły, które w pierwszych trzech kolejkach zgarnęły komplet punktów.

Mocno w mecz weszli piłkarze z Drągowiny. W 2 minucie Adam Wójcik wypuścił prostopadłym podaniem Błażeja Strugaru, kapitan wbiegł w pole karne i zagrał do Kacpra Kuleczki, który miał przed sobą tylko pustą bramkę. Podanie było jednak zbyt mocne i Kuleczka nie zdołał jej sięgnąć.

KP Świdnica nie pozostawała dłużna. Już w 3 minucie Dominik Skrzyński oddał niesygnalizowany strzał z dystansu, który wylądował na poprzeczce. Skrzyński spróbował ponownie w 19 minucie, lecz tym razem jego uderzenie z dystansu nieznacznie minęło bramkę.

W 21 minucie gospodarze otworzyli wynik. Fabian Tomaszewski świetnie uderzył z powietrza i mocnym uderzeniem pokonał Sebastiana Bieńko.

Goście nie czekali długo z odpowiedzią. W 26 minucie Adam Wójcik oddał doskonały strzał z dystansu i posłał piłkę za kołnierz Adriana Sali.

Adrian Wójcik ani myślał się zatrzymywać. W 34 minucie świetnie odnalazł się w polu karnym, znalazł nieco miejsca na strzał i posłał bardzo precyzyjne uderzenie w sam dolny róg bramki Świdniczan.

W drugą połowę z przytupem weszli goście; w 50 minucie Adam Wójcik skompletował hat-tricka – i to w jakim stylu! Zawodnik Czarnych bez zastanowienia huknął zza pola karnego i znów zaskoczył Salę.

KP Świdnica szukała szans na odpowiedź. Artur Małecki dostał piłkę po prawej stronie pola karnego, sprytnie „nawinął” obrońcę, uderzył z bliska, ale posłał piłkę nad bramką.

W 78 minucie gospodarze złapali kontakt. Kornel Wieczorek ruszył prawą stroną i dośrodkował. Centrę zatrzymał Wojciech Dawidowicz, z tym, że zrobił to… ręką. Sędzia wskazał na „wapno”. Do karnego podszedł Wieczorek i pewnie zamienił go na gola.

Świdnica nie potrafiła jednak wykorzystać zdobycia gola kontaktowego – Czarni bardzo szybko wrócili na dwubramkowe prowadzenie. W 82 minucie Strugaru wypuścił prostopadłym podaniem Kuleczkę, który wybiegł sam na sam z bramkarzem i bardzo spokojnie zamienił tę sytuację na gola.

Mecz podsumowali trener KP Świdnica, Michał Grzelczyk i bohater spotkania, Adam Wójcik:

Czarni Drągowina mają na swoim koncie komplet zwycięstw po 4 ligowych kolejkach i są samodzielnym liderem z 12 punktami na koncie. KP Świdnica ma 9 „oczek” i jest wiceliderem.