Od początku września policjanci rozpoczynają akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze będą szczególnie zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do szkoły oraz na zachowanie kierowców w rejonie szkół i przedszkoli.

Początek roku szkolnego oznacza też większy ruch na drogach i ulicach, dlatego policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o ostrożność.

Dziś w pobliżu szkoły podstawowej nr 20 na gorzowskim „Manhattanie” policjantki z drogówki rozdawały uczniom odblaski i przypominały o zasadach bezpiecznego poruszania się:

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” potrwa do końca września