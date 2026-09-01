W piątek w Klubie Czarnej Dywizji w Żaganiu zorganizowany zostanie piknik z okazji święta 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Nie zabraknie muzyki, animacji i warsztatów. Wojsko wystawi także sprzęt, który ma na wyposażeniu.

Organizatorzy przygotowali także wiele atrakcji dla najmłodszych. Jak podkreśla Tatiana Kardynał-Grzegrzółka każdy znajdzie tu coś dla siebie. – Będą zabawy prowadzone przez animatorów i kilka słodkich niespodzianek – mówi kierowniczka klubu:

– Pojawi się także husaria, ale również teatr z Żagańskiego Pałacu Kultury. Na scenie zaprezentują się soliści i recytatorzy z sekcji klubu – zaznacza organizatorka wydarzenia:

Początek piątkowego pikniku godzina 14.00