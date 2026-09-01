Nie będzie to raczej tradycyjny dom kultury – mówią władze Zielonej Góry o przyszłości kina Nysa. Obiekt, który miasto kupiło za 2 miliony złotych, szykuje się do modernizacji.

– Chcemy zachować tradycje kinowe, ale dać też inne, nowe możliwości – mówił dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra Marek Kamiński, zastępca prezydenta Zielonej Góry:

Miasto szuka możliwości, aby sfinansować rewitalizację obiektu przy al. Niepodległości. Chcemy to zrobić jak najszybciej – dodawał Marek Kamiński:

Władze miasta zamierzają przekazać zarządzanie obiektem operatorowi, który zostanie wyłoniony w konkursie. Kino Nysa ma się stać częścią dzielnicy kultury w śródmieściu. Marek Kamiński był gościem Radia Zielona Góra w audycji „Filmy Filmanowicza”.