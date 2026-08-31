Nieudany był występ na Mistrzostwach Świata w Amsterdamie dla dwójki wioślarzy AZS AWF Gorzów.

Ósemka, w której pływa Emilian Jackowiak była bardzo daleko od awansu do finału A, a w finale B uplasowała się na 5. miejscu, kończąc więc rywalizację na 11. pozycji:

Jeszcze gorszy wynik osiągnęła czwórka podwójna w składzie z Zuzanną Lesner, która tylko na pocieszenie wygrała finał C, kończąc mistrzostwa na 13. miejscu. Trener AZS AWF Gorzów Piotr Basta, który był w Amsterdamie nie ukrywa, że nie tylko osady z jego zawodnikami w składzie ale też cała reprezentacja jest w kryzysie. Były to bowiem pierwsze od 1999 roku mistrzostwa świata bez medalu dla Polski