Grupa Wyszehradzka wróciła – ocenił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po spotkaniu szefów dyplomacji Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W Tomášovie pod Bratysławą ministrowie rozmawiali przede wszystkim o kwestiach, w których państwa V4 mają zbieżne interesy.

Przyszły budżet Unii Europejskiej, rolnictwo i proces rozszerzania Wspólnoty – te tematy poruszyli w rozmowach ministrowie spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej.

V4 jest z powrotem. Węgry wróciły z dalekiej podróży ku autorytaryzmowi na ścieżkę współpracy europejskiej. Dzięki temu możemy znowu sobie ufać i znowu ustalać różne rzeczy. To bardzo ważne, żeby zbliżać stanowiska, bo wspólnie znaczymy więcej

– powiedział wicepremier Radosław Sikorski.

Spotkanie odbyło się w formule V4+. W drugiej części rozmów do szefów dyplomacji Polski, Czech, Słowacji i Węgier dołączył minister spraw zagranicznych Japonii.

Bardzo ważne były tutaj sprawy bezpieczeństwa. Japonia jest ważnym inwestorem i też znajduje się w niebezpiecznej części świata. To była dobra, żywa, strategiczna dyskusja

– podsumował rozmowy Sikorski.

W przyszły czwartek w Bratysławie spotkają się premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Irlandii.