Na cmentarzu wojskowym w Gorzowie odbyły się uroczystości upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Lubuskiej Brygady WOT, Muzeum Woldenberczyków z Dobiegniewa, harcerze oraz mieszkańcy. Uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze, oddając hołd ofiarom wojny, która rozpoczęła się 1 września 1939 roku od napaści Niemiec na Polskę. Mówi Przemysław Słowiński, historyk AJP, współorganizator wydarzenia:

O historii jeńców obozu Oflagu II C Woldenberg mówiła Irena Zmaczyńska, dyrektor Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie

1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Około godziny 4:40 niemieckie bombowce zaatakowały Wieluń, kilka minut później z pancernika Schleswig-Holstein rozpoczął się ostrzał polskiej placówki wojskowej na Westerplatte.