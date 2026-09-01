Prawie 180 publicznych podmiotów wydało niezgodnie z prawem ponad 120 miliardów złotych. Między innymi ministerstwa, instytuty, fundacje oraz agencje państwowe.

Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie powiedział, że po przeprowadzonych kontrolach Krajowa Administracja Skarbowa złożyła do prokuratur 255 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa:

Deruś dodał, że kontrolerzy wykryli między innymi przypadki niegospodarności:

Po przeprowadzonych kontrolach złożono ponad 130 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.