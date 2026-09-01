Zielonogórzanie uczcili 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Miejskie uroczystości odbyły się na Placu Bohaterów, gdzie odśpiewano hymn narodowy, odczytano apel pamięci i złożono wiązanki kwiatów.

Nie zabrakło również występu artystycznego w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze.

– Nie możemy zapomnieć o bohaterach, którzy walczyli za nasz kraj – mówią uczestnicy wydarzenia:

Prezydent Marcin Pabierowski podkreśla, że historia uczy nas wielu cennych rzeczy:

– Wspólnie musimy troszczyć się o naszą ojczyznę – zaznacza prof. Rafał Reczek, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu:

II Wojna Światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku.